Natale tra solidarietà, mercatini e maxi tombolata a Gropparello

Un inno al divertimento, alla solidarietà e alla promozione territoriale tra decine e decine di mercatini, espositori di prodotti artigianali, banchi delle associazioni di volontariato. E poi musica, teatro a cielo aperto, l’arrivo di Santa Lucia, laboratori per i più piccoli e i giochi di una volta. E poi ancora la tombola targata Promis Gruparel e la consegna dell’assegno dal valore di 2.100 € ad Armonia per la lotta ai timori al seno.

A Gropparello il Natale arriva prima. Le luci che si accendono lungo le strade, i balconi addobbati e l’atmosfera che si fa ogni giorno più calda accompagnano l’attesa di uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Domenica 14 dicembre, Piazza Roma si vestirà di festa per accogliere una giornata interamente dedicata allo spirito natalizio, un evento che negli ultimi cinque anni è diventato punto di riferimento per famiglie, visitatori e appassionati delle eccellenze locali.

Fin dal mattino, a partire dalle ore 9.00, la piazza si animerà con i tradizionali mercatini di Natale, che riuniranno decine di espositori provenienti da tutta la provincia. Artigiani, creativi, produttori del territorio e associazioni daranno vita a un percorso ricco di colori, sapori e suggestioni. Per tutta la giornata saranno attivi stand gastronomici e food truck, dove gustare anolini da passeggio, salamelle alla griglia, caldarroste, vin brûlé e molte altre specialità preparate dalla Nuova Pro Loco Gusano, dalla Pro Loco Giovani Gropparello e dal team di Raviolo al Quadrato.

Alle 11.00 si terrà uno dei momenti più attesi: la maxi tombolata di Natale organizzata da Promis Gruparel, che quest’anno mette in palio più di cinquanta premi, tra cui un buono viaggio da 500 euro, cesti di prodotti tipici, capi d’abbigliamento, opere artigianali e una selezione di eccellenze del territorio. Le cartelle della tombola possono essere prenotate o acquistate presso i locali e le attività di Gropparello, Carpaneto e San Michele, ma anche la giornata stessa direttamente nel cuore del paese. Prima dell’estrazione, i volontari di Promis Gruparel consegneranno il maxi assegno da 2.100 euro destinato ad Armonia, risultato della Camminata in Rosa dedicata a Ilaria Zanetti e svoltasi a ottobre sul territorio comunale.

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con l’arrivo di Santa Lucia in sella al suo asinello, un momento magico che ogni anno emoziona grandi e bambini. A seguire, giochi e attività con Il Mondo di Fantasia, il coinvolgente Magic Bubble Show di Clown Pasticcino, i laboratori creativi delle Pink Mums e il coloratissimo trucca bimbi a cura della Stregatta dei Colori. Spettacoli a cielo aperto, musica e animazione accompagneranno il pubblico fino a sera, trasformando il centro del paese in un vero e proprio villaggio natalizio.

L’evento, organizzato da Promis Gruparel in collaborazione con Pro Loco Giovani Gropparello, Nuova Pro Loco Gusano e Pink Mums, si conferma un’occasione di incontro, condivisione e valorizzazione delle realtà locali. Una giornata per celebrare la comunità, la solidarietà e la magia del Natale in uno dei luoghi più suggestivi della Val Vezzeno.

Gropparello vi aspetta domenica 14 dicembre in Piazza Roma per vivere insieme un Natale fatto di emozioni, tradizioni e sorprese.