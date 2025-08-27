Nek in concerto nel Piacentino: live alla Festa della Giardiniera

Il tour europeo di Nek fa tappa a Soarza di Villanova, alla cascina Pizzavacca, venerdì 29 agosto alle 21.30, come evento di apertura della Festa della Giardiniera.

Il cantautore modenese porterà sul palco i brani più amati dei suoi 33 anni di carriera, in uno spettacolo pensato per emozionare il pubblico. «Ogni canzone che canto fa parte della mia storia, non ne rinnego nessuna. Le sento ancora tutte mie, rappresentano la mia crescita» racconta Nek, rimasto fedele alla sua identità artistica fin dal debutto nel 1992.

Dopo il tour estivo, l’artista sarà in Canada, Usa, Londra e poi nei principali teatri italiani fino ad aprile. Un nuovo album? «Scrivo tanto, prima o poi metterò ordine a tutto questo materiale. Qualcosa succederà». Nel frattempo, Nek non rinuncia alle sue radici: «Amo la terra, l’agricoltura, i trattori. Restare dove sono nato è una scelta di vita, legata ai miei valori e alla mia famiglia».Per chi vuole ascoltare dal vivo “Laura non c’è”, “Se io non avessi te” e altri successi, l’appuntamento è a Soarza.