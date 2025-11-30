Oggi “Biancaneve” al Filodrammatici per tutta la famiglia

La Baracca - Testoni Ragazzi è ancora di stanza a Piacenza. Dopo le matinée per le scuole dei giorni scorsi con lo spettacolo “Fragili”, oggi - domenica 30 dicembre - alle 16.30 la compagnia bolognese è in scena al Teatro Filodrammatici con “Biancaneve”, nuovo appuntamento (dai 5 anni in su) con la rassegna di Teatro Gioco Vita per bambini e famiglie “A teatro con mamma e papà”, curata da Simona Rossi.

Gli attori Andrea Aristidi, Bruno Cappagni (anche regista) e Fabio Galanti (autore insieme a Cappagni) promettono di rispettare fedelmente la trama della classica fiaba ma hanno trovato un escamotage originale, per provare a riscoprirne i lati dimenticati e riuscire a parlare soprattutto di una metamorfosi. Il viaggio verso la crescita della celeberrima protagonista.

Cappagli e Galanti interpretano il ruolo di due tecnici teatrali. Stanno montando le luci e le scene per fare “Biancaneve” ma arriva la notizia che gli attori non riusciranno ad arrivare in tempo, a causa del traffico intenso. Per non deludere il pubblico, il direttore del teatro chiede ai tecnici di iniziare a raccontare la storia. Finiranno per dover interpretare tutti i personaggi, dalla matrigna ai sette nani, sfruttando i loro strumenti di lavoro, qualche costume e l’aiuto del “vero” tecnico dello spettacolo. Dunque, si annuncia anche un gioco metateatrale, un incentivo a comprendere l’importanza di saper spostare il proprio punto di vista. I due attori “travestiti” da tecnici, abituati a stare dietro le quinte, si ritrovano per la prima volta sul palcoscenico a dover interpretare la classica fiaba e improvvisandosi attori scoprono il piacere di vivere l’immaginario fantastico del racconto.