Orientarsi a piedi nella storia di Piacenza

Il campo di gara ideale di solito è il bosco, in mezzo al verde e a contatto con la natura, ma in questo caso è stato il centro storico di Piacenza con le sue bellezze artistiche e architettoniche. I dirigenti scolastici e i docenti piacentini hanno vissuto un orienteering un po' di verso dal solito, è l'iniziativa “A spasso nel tempo e nella città” la gara promossa dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Educazione Civica di Piacenza in collaborazione con OTP Gea Orienteering Piacenza e Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza. Una ventina circa di dirigenti e docenti si sono sfidati in questa esperienza sportiva a formativa finalizzata a creare percorsi didattici interdisciplinari da proporre agli studenti. Partiti da Palazzo Farnese, il percorso dell'edizione 2025 ha interessato la storia risorgimentale di Piacenza con nove punti di interesse storico da individuare solo con l'uso della mappa, le cosiddette “lanterne” da raggiungere e validare con la classica punzonatura dell'orienteering. 18 in tutto i concorrenti suddivisi in 5 squadre, tra i punti del gioco c'erano Palazzo Chiappini, Torrione Fodesta, i giardini Margherita, Palazzo Anguissola, la lapide di piazza Cavalli, Palazzo Galli, la sede della prefettura, corso Vittorio Emanuele e via Cavour