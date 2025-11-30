Parola a Mr. Bowl: «Adesso davvero cambio look!»

Mr. Bowl, ha qualcosa di diverso. Non so bene cosa.

«Lei invece è sempre il solito cafone. Buongiorno. Cafone e miope: non vede la mia chioma?»

Giusto… come mai questa scelta?

«Ricorda il restyling di qualche puntata fa? Era tutta una farsa per annunciare il mio vero restyling. Ora sfoggio una chioma folta, con colpi di sole da star. Di Hollywood, ovviamente».

Non ha risposto alla domanda.

«Opera del genio Tony Scaffidi: hair stylist provetto, beauty coach sopraffino. L’ho invitato a Bowlcast per rendermi ancor più splendente. Compito arduo: io brillo già 365 giorni l’anno».

Non esageri. Credevo fosse un’idea dei conduttori. Hanno ancora il loro stile… particolare.

«Quale stile? Capelli incolti e barba da caprette! Speravo che Scaffidi compisse un miracolo su Di Trani e Tassi, ma niente. Anzi, lo hanno trascinato in una delle loro baracconate: una scommessa calcistica…»

Si spieghi.

«E no! Dovete guardare la puntata. Riderete, certo, ma ascolterete anche la storia di Tony: profonda, dirompente. Ah, e a gennaio torna il suo Cambio Look su Telelibertà. Lo volevano ospite fisso per l'eternità persino a Uomini e Donne, ma è tornato qui, a casa».

E Bowlcast?

«Sempre la domenica alle 21, su Telelibertà, canale 76, e sulla nostra app per smart TV. Se siete in giro a fare danni - o a Rio de Janeiro - recuperate tutto su Liberta.it, sezione Telelibertà. Ricordate: dalla mia ceramica, ora nobilitata dalla mia elegante chioma, io vi giudico. Con stile… ma vi giudico sempre».