Piacenza e il suo "tesoro"di arte e cultura, a Nel mirino

Il patrimonio culturale di Piacenza è immenso, un “tesoro” da custodire con cura e anche da valorizzare per arrivare lontano, anzi, molto in alto. “Piacenza volt alto” sarà appunto il titolo della puntata di questa sera di “Nel Mirino”, che torna su Telelibertà a partire dalle 21. Il talk di approfondimento condotto da Nicoletta Bracchi si focalizzerà in particolare sulla candidatura della nostra città a Capitale Europea della Cultura 2033: il Ministero della Cultura aprirà il bando nazionale a fine anno, mentre il primo dossier è atteso per l'autunno del 2027 e la decisione finale per la fine del 2028.

Tra le città italiane già in corsa figurano, oltre a Piacenza, Torino, Norcia, Viterbo e Siracusa: sarà una corsa lunga sette anni, e Piacenza ha scelto di affrontarla con anticipo, costruendo il dossier insieme a chi la cultura la fa, ogni giorno, dentro la città. Si parlerà dunque della cultura a Piacenza e di tanti altri eventi che ci attendono, ne discuteranno insieme il direttore di “Libertà” Gian Luca Rocco e la giornalista Eleonora Bagarotti, il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli e il professore del Politecnico di Milano sede di Piacenza Stefano Stabilini.