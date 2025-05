Piacenza meta dei turisti: «Gioiellino nascosto». Boom di visite per Fattori

ci hanno pensato i turisti. Dai milanesi, attratti dal fascino di una città tranquilla e a misura d’uomo, a tanti emiliani che – pur avendola vicina – non si erano mai fermati a visitarla. Eppure, basta varcare la soglia di Palazzo Farnese, ammirare la basilica di Santa Maria di Campagna o lasciarsi coinvolgere dalla migliaia di visitatori da tutta Italia e anche dall’estero – per scoprire quanto Piacenza sia bella. Camminando tra le sue vie, si incontrano famiglie, anziani, pellegrini e curiosi. Un’energia viva e autentica che forse, a volte, siamo proprio noi piacentini a dare per scontata o addirittura a non considerare. Mentre molti piacentini hanno approfittato oggi - giovedì 1° maggio - della splendida giornata dal sapore estivo per una gita fuori porta, a vivacizzare il centro storico di Piacenza. Dai milanesi, attratti dal fascino di una città tranquilla e a misura d’uomo, a tanti emiliani che – pur avendola vicina – non si erano mai fermati a visitarla. Eppure, basta varcare la soglia di, ammirare lao lasciarsi coinvolgere dalla mostra dedicata a Giovanni Fattori – che in questi giorni sta richiamando– per scoprire quanto Piacenza sia bella. Camminando tra le sue vie, si incontrano famiglie, anziani, pellegrini e curiosi. Un’energia viva e autentica che forse, a volte, siamo proprio noi piacentini a dare per scontata o addirittura a non considerare.

«Siamo diretti a Bobbio – racconta una donna della provincia di Bologna – lo abbiamo scoperto grazie a Rai 3, quando vinse il titolo di borgo dei borghi. Abbiamo deciso di fare tappa anche a Piacenza e ne è valsa davvero la pena: Palazzo Farnese è splendido e anche il Duomo ci ha colpiti». Dalla Svizzera, invece, arriva una pellegrina lungo la via Francigena: «Piacenza è stata una meravigliosa scoperta. Le sue chiese, in particolare, mi hanno lasciata senza parole. Tornerò di sicuro». «Io sono qui per la mostra di Giovanni Fattori a XNL – racconta una ragazza modenese – e devo dire che non ha tradito le aspettative. Purtroppo devo già ripartire, ma Piacenza merita molto di più: tornerò per visitarla con più calma».