Pianello, museo archeologico chiuso fino a marzo

Il museo archeologico della Valtidone in piazza Umberto I a Pianello resta chiuso per tutto il mese di febbraio. Occorre consolidare le volte delle prime due sale. Quelle cioè il cui soffitto era imbrigliato in una rete che, diverso tempo fa, era stata posizionata per evitare la caduta di polvere, calcinacci. Per porre rimedio a questo inconveniente, e risolvere in via definitiva il problema, si è deciso di dar corso ad un intervento di consolidamento. I lavori sono stati affidati a una ditta specializzata in questo tipo di interventi: Restauro E Arte srl di Pavia. I fondi utilizzati, oltre 40 mila euro, sono stati reperiti grazie a finanziamenti Pnrr, e quindi fondi europei.