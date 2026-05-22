Prosegue il Festival blues: oggi alle 18.30 Michelucci al Germoglio, alle 21 Tagliaferri e Pop Girls ai Teatini

Prosegue, dopo l'applaudito concerto di Brian Lopez ai Teatini, oggi e domani il Festival Blues "Dal Mississippi al Po". Oggi alle 18,30 a Il Germoglio di via Bubba aperitivo letterario: Riccardo Michelucci sarà in dialogo con Seba Pezzani. Alle 21 ai Teatini Chiara Tagliaferri presenta "Arkansas", a seguire un concerto delle Pop Girls.

Domani alle 18.30 a Il Germoglio ci sarà invece William Wall e alle 21.30 ai Teatini Vieux Farka Touré in concerto.