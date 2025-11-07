Resiste un canto di libertà. La poesia ucraina si fa musica
Domenica concerto e letture poetiche per la pace in via Mazzini, 81 (ore 17, ingresso gratuito)
Redazione
|4 ore fa
La poetessa Oksana Stomina
"Resiste un canto di libertà. La poesia ucraina si fa musica". Questo è il titolo del concerto che si terrà nella sede di via Mazzini, 81 a Piacenza (presso le Suore del Buon Pastore) domenica 9 novembre alle ore 17 con Svitlana Melnyk, mezzosoprano, Oleksandr Puzankov, violino, Daria Malakhova e Alla Nazimok al pianoforte; con l'attrice Carolina Migli alla voce recitante, affiancata dall'interprete Nadiya Marchenko e dalla voce narrante di Manuela Stingo. Le letture saranno tratte dai testi poetici di Victoria Amelina, Iya Kiva, Oksana Stomina, Yuliya Musakovska. Le musiche sono di Giorgio Bernabò. L'ingresso è libero. Info: 388.9252373.
L'evento speciale ospiterà la poetessa ucraina Oksana Stomina ed inoltre il coro di bambini Le Campanelle diretto da Natalija Kampo e prevede un aperitivo con gli artisti. Si svolgerà con il patrocinio del Comune di Piacenza con l'Ambasciata d'Ucraina nella Repubblica Italiana, Nadiya Odv Associazione Ucraina di Piacenza e Network Associazione per Ucraina. Si ringraziano gli Amici della Lirica di Piacenza che hanno dato una mano nell'organizzazione.
