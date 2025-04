Rivergaro, inaugurata “Bibloh!”, per leggere e incontrarsi

Dove prima c’erano aule abbandonate trasformate in deposito, oggi c’è un moderno spazio per leggere e incontrarsi: alla primaria di Rivergaro è stato inaugurato un nuovo punto della rete di biblioteche scolastiche “Bibloh!”, pensato per vivere la lettura in modo diverso, magari leggendo l'ultima graphic novel sdraiati su comodi pouf.

All'inaugurazione, con la dirigente Giorgia Antaldi, è intervenuta la poetessa Beatrice Zerbini. Il progetto ha valorizzato risorse interne: Paola Pedretti ha curato la progettazione, Matteo Eremo ha selezionato i libri, con il supporto delle docenti Fanzola, Montecchi e Tramelli. La nuova Bibloh! è frutto di un gioco di squadra: la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha sostenuto l’iniziativa, il Comune ha investito 10mila euro per il rifacimento dei pavimenti e l’associazione River Life ha donato 5mila euro per i libri.

Anche questo punto Bibloh! ha un logo: lo hanno disegnato gli studenti della 4B Grafica dell’istituto Cassinari di Piacenza, coordinati dal professor Roberto Dapoto. Nell'immagine stilizzata compaiono il campanile di Sant’Agata, l’azzurro del Trebbia e il verde delle colline.