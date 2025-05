Rossella Pivanti illustra il programma de Il Pod

Conto alla rovescia per Il Pod - Italian Podcast Awards. Il premio nazionale per i migliori podcast torna a Piacenza per l’intero weekend. Un focus sulle più importanti realtà nel panorama del podcasting in Italia tra incontri, ovviamente premiazioni finali, e workshop.

Parte da quest’ultima novità la nostra conversazione con la nuova direttrice artistica della manifestazione.

Rossella Pivanti, quest’anno apriranno i workshop. Come mai?

«Il percorso tracciato quest’anno è partito dall’idea di dare un aggiornamento completo sia a chi vuole iniziare adesso a fare podcast, entrando però in quella che è la situazione attuale del mondo podcast, sia a chi lo fa da tempo e vuole essere informato sul mercato attuale. Un filo logico unirà questi singoli workshop e l’insieme darà sicuramente un risultato, un overlook - passatemi il termine straniero specifico -, un aggiornamento completo e totale per tutti gli interessati».