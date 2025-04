"Sentieri piacentini" tra boschi, laghi e una notte sotto le stelle

La bellezza della natura incontaminata, il passo lento che accompagna ogni cammino, il silenzio avvolgente di una notte trascorsa in tenda: sono questi gli elementi che tornano protagonisti questa sera, alle 20.20 su Telelibertà, con una nuova puntata di Sentieri Piacentini. Il format, ideato e realizzato dal videomaker, fotografo ed escursionista Roberto Salini, giunge al suo nono episodio, continuando a incantare il pubblico con immagini suggestive e racconti essenziali. Attraverso uno sguardo autentico e rispettoso, la serie continua a esplorare e valorizzare le meraviglie naturalistiche che rendono unico il territorio piacentino.

In questa nuova avventura, Salini ci porta appena oltre i confini piacentini, ma sempre nel cuore dell’Appennino: si parte dal suggestivo Lago delle Lame, nel comune di Rezzoaglio, a meno di un’ora e mezza di auto dalla città, e si cammina fino ai laghi di Giacopiane, immersi in un paesaggio che alterna boschi fitti, specchi d’acqua e viste mozzafiato. Ma stavolta il viaggio non si esaurisce con il tramonto. «Ho deciso di montare la tenda e passare la notte lì – racconta Salini – per vivere appieno l’esperienza e approfittarne per dare qualche dritta pratica a chi vuole cimentarsi in un’escursione di due giorni». Dall’attrezzatura indispensabile per il bivacco, ai consigli su come gestire i pasti, l’idratazione e la sicurezza, la puntata si trasforma in una guida per aspiranti escursionisti e amanti del trekking. Tra riprese mozzafiato e consigli concreti, "Sentieri Piacentini" si conferma un appuntamento prezioso per chi ama scoprire, passo dopo passo, la bellezza dei nostri luoghi, spesso a pochi chilometri da casa ma ancora poco conosciuti.