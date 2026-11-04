Stasera “Lo specchio...” ospita il professor Maurizio Delfanti
La nuova puntata del programma condotto da Nicoletta Bracchi ha oggi per protagonista il noto docente del Politecnico di Milano
Redazione Online
|4 ore fa
È attraverso gli scatti scelti personalmente dall’ospite che questa sera “Lo specchio di Piacenza”, in onda alle 21.00 su Telelibertà, con la conduzione della giornalista Nicoletta Bracchi, accompagnerà il pubblico alla scoperta di Maurizio Delfanti.
Professore ordinario al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, Delfanti ha costruito la sua carriera attorno allo studio dei sistemi elettrici e delle trasformazioni che stanno cambiando il modo in cui produciamo, distribuiamo e consumiamo energia. Ma prima ancora del professore e dell’esperto, la puntata sarà l’occasione per conoscere l’uomo, attraverso le fotografie che ha scelto per raccontare momenti, luoghi e persone significativi della propria storia.
Laureato e dottore di ricerca in Ingegneria Elettrica all’Università di Pavia, Delfanti insegna al Politecnico di Milano dal 2001. Dal 2019 al 2023 è stato amministratore delegato di RSE, Ricerca sul Sistema Energetico, e dal 2024 è professore ordinario al Dipartimento di Energia del Politecnico, dove coordina la Commissione Energia di Ateneo. Dal 2025 rappresenta inoltre il Politecnico nel Consiglio di amministrazione di LEAP, il Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza.
Nel corso della conversazione non mancheranno naturalmente i temi dell’attualità: il futuro delle reti elettriche, le fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo e le sfide della transizione energetica. Un’occasione per parlare di questioni che riguardano tutti, partendo però da un racconto personale, fatto di immagini e ricordi. Tutte le puntate sono disponibili su sito di Libertà.
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