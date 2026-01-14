Stop ai social per gli under 16 in Australia, cosa ne pensano a Piacenza
Una misura che fa discutere. In città molti si dicono favorevoli
Redazione Online
|1 ora fa
In Australia è entrato in vigore il divieto che impedisce l’accesso a piattaforme come Instagram, TikTok e Snapchat a milioni di ragazzi under 16. Si tratta del primo Paese al mondo ad adottare una misura così drastica, con l’obiettivo di tutelare i più giovani dai rischi della rete, tra dipendenza, cyberbullismo e isolamento sociale.
La decisione, però, non mette tutti d’accordo: i sistemi di verifica dell’età non sono sempre efficaci e molti adolescenti riescono ad aggirare i controlli.
E in Italia? Sarebbe una scelta utile e realizzabile? A Piacenza in molti rispondono positivamente. “I ragazzi passano troppo tempo sui social e perdono il contatto con la realtà”, racconta un ragazzo. D’accordo anche un insegnante: “Noi a scuola cerchiamo di educare a un uso consapevole, ma senza l’aiuto delle famiglie è difficile”.
Una misura che fa discutere, ma che accende i riflettori su un problema sempre più attuale.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Incappucciati di notte per buttare i rifiuti dove ci sono ancora i cassonetti
2.
Incendio nella notte, a fuoco il tetto di una villetta
3.
Addio al genio creativo di Norberto Civardi: firmò gli spot di Coca Cola, Candy Alisè e mentine Tabu
4.
Donna investita da un bus, il mezzo sollevato da carabinieri e passanti