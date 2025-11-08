Street art, due band del Comune nel segno di Giorgio Armani

È nel segno dell'indimenticato Giorgio Armani che il Comune di Piacenza ripropone i bandi «UAU PC!» e «Piacenza 2030 - Giovane Città Futura». Già aperti e consultabili sul sito del Comune, «UAU PC!» promuove la street art come strumento di coesione sociale e partecipazione attiva nella rigenerazione degli spazi urbani, le associazioni e gli enti del terzo settore possono presentare proposte in collaborazione con artisti locali e non, affrontando tematiche legate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. C'è tempo fino alle 12 del 20 novembre, l'importo complessivo disponibile per l'edizione 2025, che comprende una sezione speciale dedicata alla valorizzazione dell'opera e della figura di Giorgio Armani, è di 30mila euro.

«Piacenza 2030 - Giovane Città Futura» mette invece a disposizione 58 mila euro a sostegno del protagonismo giovanile e del contributo delle nuove generazioni alla crescita della comunità locale, coinvolgendo associazioni e gruppi giovanili. I progetti presentati, entro le 12 del 27 novembre, devono essere in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e possono riguardare aree come sostenibilità ambientale, valorizzazione di spazi pubblici, promozione di stili di vita sani, della cultura e della coesione sociale, valorizzazione di Piacenza come città di dimensione internazionale e universitaria.