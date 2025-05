Torna 'Piccole Platee': «Si accende la magia del teatro per i più piccoli»

La magia del teatro tra emozione, educazione e comunità. Dopo l'edizione sperimentale dell'anno scorso torna la rassegna di proposte per i bambini e le scuole del territorio chiamata «Piccole Platee».

Un programma di spettacoli trasversale alle stagioni di teatro ragazzi «Salt'in Banco» - Teatro Scuola e «A teatro con mamma e papà» - Teatro per le famiglie: più di 3 settimane di programmazione al Teatro Filodrammatici, tra maggio e giugno 2025, con spettacoli per la fascia 0-6 anni programmati sia la mattina per i nidi e le scuole dell'infanzia sia la sera per il pubblico familiare. Un progetto di Teatro Gioco Vita, curato da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione, proposto dal Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e Jacopo Maj con la Fondazione Teatri, la collaborazione dell'associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell'ambito del programma «InFormazione Teatrale».

Immagini, colori, ombre e racconti per gli spettacoli di Teatro Gioco Vita in cartellone. «Un'iniziativa che si porta dietro emozioni uniche proprio perché rivolta ai più piccoli - sottolinea il condirettore artistico di Teatro Gioco Vita, Jacopo Maj -. Avvicinarli al mondo del teatro tra produzioni storiche e innovative è una delle sfide più belle che ci impegniamo ad affrontare. È un’esperienza che resta nel cuore e nella memoria dei più piccoli». «Auguro una lunga vita a questa avventura - commenta l'assessore alla Cultura Christian Fiazza -. Il teatro è una forma di magia, un servizio speciale che sa anche curare le ferite della nostra società e portare bellezza dove ce n’è bisogno».

»Piccole Platee« 2025 prenderà il via con »Poco più in là«, regia di Valeria Sacco, tratto dagli albi illustrati di Suzy Lee, in cartellone giovedì 15 e venerdì 16 maggio. La mattina alle ore 10 per le scuole dell'infanzia e i primi due anni delle primarie, per le famiglie venerdì 16 maggio alle ore 20.30.

»Poco più in là« è la storia di un incontro inaspettato. »Cosa succede dall'altra parte?« si chiede Anna la sera in cui oltre il muro della sua camera qualcuno improvvisamente fa una gran confusione. Eppure sarà proprio quel piccolo imprevisto, un buco nel muro fatto senza volere, a farle scoprire che poco più in là, oltre la parete di quella sua stanza, c'è qualcun altro che vive. Oltre la parete inizia la casa di an, e dall'altra parte la vita sembra essere davvero molto diversa dalla sua. Quel piccolo spiraglio diventa un possibile passaggio, capace di contenere e raccontare i ricordi di una vita.

«Piccole Platee» si svolgerà da metà maggio a giugno al Teatro Filodrammatici, con oltre tre settimane di programmazione: spettacoli per la fascia 0-6 anni, la mattina per nidi e scuole dell’infanzia e la sera per famiglie. »È un crocevia tra cultura, società e aggregazione«, come ha sottolineato Simona Rossi, responsabile dei progetti per l’infanzia di Teatro Gioco Vita: «Il teatro per i più piccoli è sempre stato al centro del nostro lavoro. ‘Piccole Platee’ è un programma pensato per creare connessioni forti tra educazione, emozione e comunità». Massimo Magnelli, in rappresentanza della Fondazione di Piacenza e Vigevano sostenitore ha posto l’accento sull’aspetto educativo: «Il valore pedagogico è ciò che più mi sta a cuore. ‘Piccole Platee’ unisce la cultura a una forte impronta educativa, ed è proprio questo che la rende speciale».