Tour turistico nel bus di vetro tra le bellezze di Piacenza

Piacenza avrà presto il suo autobus turistico di vetro con vista a 360 gradi e tetto in larga parte scopribile. L'investimento è di Merli Tours (oltre 80 mila euro) e nasce con un atto di fiducia nelle potenzialità del nostro territorio. La consegna avverrà a breve, spiega la titolare Monica Merli.

I percorsi andranno studiati, ma si uniranno vari punti della città con audioguide disponibili. E poi c’è la cintura esterna alla città, borghi e castelli da aggiungere via via. «La nostra provincia non ha nulla da invidiare a territori come Toscana e Umbria, con scorci bellissimi e lavorando spesso con stranieri so che apprezzano molto le città più piccole». L’autobus ha 25 posti, è adatto al centro storico che ha vie strette. Si pensa di testarlo già in estate.

Il Comune di Piacenza collabora: «Leggiamo con ottimismo questa scelta imprenditoriale - commenta l’assessore Fiazza - che premia il paziente e costante lavoro svolto dall’amministrazione e da ReteCultura Piacenza».