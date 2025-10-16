"Tra lei e me", oggi in Fondazione Giampaolo Simi presenta il suo libro

E' in programma oggi alle 18, all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, l'appuntamento letterario con lo scrittore Giampaolo Simi per la presentazione del suo ultimo libro Tra lei e me (Sellerio editore).

Soggettista e sceneggiatore di serie come «RIS» e «Crimini», Giampaolo Simi è autore della fiction «Nero a metà». I suoi libri hanno ricevuto vari premi e sono stati tradotti in Francia (nella «Série noire» di Gallimard e presso Sonatine) e in Germania (Bertelsmann).

Con Sellerio ha pubblicato Cosa resta di noi (2015, Premio Scerbanenco e 2023) e, tra gli altri, la serie di Dario Corbo che comprende La ragazza sbagliata ((Premio Letterario Chianti 2018)), Come una famiglia (2018), Senza dirci addio (2022), Il cliente di riguardo (2023). Nel 2025 ha dato alle stampe Tra lei e me, che vede l’avvocato Pietro Valvassori al centro di un noir ambientato in Versilia, la cui trama si sviluppa attorno alla morte di Lorena Danesi, un’agente immobiliare. Valvassori si ritrova a difendere il primo indiziato, compagno della donna uccisa. Classe ’65, toscano, Simi è anche giornalista pubblicista e collabora con riviste e quotidiani.