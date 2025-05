Un giallo su Piero della Francesca alla rassegna della Passerini Landi

La Biblioteca Passerini Landi aderisce alla campagna nazionale “Maggio dei Libri”, promossa dal Ministero della Cultura con una rassegna di incontri con l’autore nel cortile grande di palazzo San Pietro, in collaborazione con Librerie Coop e Agriturismo Cergallina.

Il primo appuntamento venerdì 16 maggio alle 17.30 con Chiara Montani, che in dialogo con la giornalista Barbara Belzini presenterà “L'artista e il signore di Urbino”.

La trama: Lavinia si stringe nel mantello mentre il vento gelido s’insinua nella carrozza. Sta andando a Urbino. Quando arriva, scorge una figura che le toglie il respiro: è Piero della Francesca. Il suo cuore salta un battito. In passato hanno condiviso qualcosa di incredibile e segreto. Piero è stato chiamato a Urbino perché la città vuole diventare un punto di riferimento per l’arte e la cultura: il castello di Federico da Montefeltro è un continuo viavai di artisti. Anche Lavinia è una pittrice, ma non può dirlo a nessuno, perché è un mestiere che non si addice a una donna. Eppure, dietro all’atmosfera vibrante che anima la città, c’è qualcosa di oscuro. Bastiano del Colle, medico di corte, è morto in circostanze poco chiare. Nelle mani stringe un componimento inquietante, firmato Nemesis, la dea della vendetta. La poesia accusa il conte di Urbino di crimini atroci e si chiude con la promessa di altre tre rivelazioni sconvolgenti. Quando scopre che Piero è coinvolto nel mistero della morte di Bastiano, capisce di non potersi tirare indietro. Deve aiutarlo a risolvere il caso.

Chiara Montani, architetto di formazione, ha lavorato nel campo del design, della grafica e dell’arte, esplorando varie tecniche e materiali, partecipando a esposizioni in Italia e all’estero. Per Garzanti ha pubblicato anche "Il mistero della pittrice ribelle" (2021), suo romanzo d’esordio, "La ritrattista" (2022) e "Enigma Tiziano" (2023).

Il ciclo di incontri proseguirà venerdì 23 maggio con Stefano De Bellis ed Edgardo Fiorillo, in dialogo con Gabriele Dadati per il libro “Dove si mangia la nebbia”, mentre venerdì 30 maggio Roberto Gerilli presenterà il libro “Ancora amici”, in dialogo con Laura Losi.