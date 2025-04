Un salto in galleria: Nuovospazio Artecontemporanea compie 25 anni

Il volto è quello sorridente di Loretta Molinari. Ma la galleria Nuovospazio Artecontemporanea (in via Calzolai, 24) dal 2018 è a gestione familiare: Loretta è affiancata dal marito Armando Tagliaferri e dai figli Marcello e Laura. «Quest’anno compiamo 25 anni - spiega la gallerista, ripercorrendo le varie tappe -. Inizialmente ci siamo concentrati su artisti locali, poi ci siamo spinti sul territorio nazionale partecipando a mostre e fiere importanti, che hanno portato notorietà alla galleria in tutta Italia e all’estero».

Inaugurazione di Mario Branca al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano Loretta Molinari, Letizia Fornasieri e Armando Tagliaferri