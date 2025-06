Veleia Ragazzi: anche uno spettacolo itinerante con la costumista pluripremiata Emanuella Dall'Aglio

Tra boschi incantati, forme in movimento e personaggi mostruosi, “Veleia ragazzi” offre tre appuntamenti gratuiti (con prenotazione necessaria) per bambini e adolescenti nel segno del dialogo con la natura. In particolare il 2 luglio ci sarà uno spettacolo speciale: “InNaturale” adatto a grandi e piccoli: un percorso itinerante nell’area archeologica, ideato da Emanuela Dall’Aglio, pluripremiata “Artigiana del teatro” come lei stessa ama definirsi, recentemente insignita del Premio Eolo Award (assegnato alle eccellenze del teatro per le nuove generazioni).

Una precedente edizione di Veleia Ragazzi



“Veleia ragazzi” non può mancare nell’ambito del Festival del Teatro antico di Veleia, diretto da Paola Pedrazzini. Ogni anno si rinnova: due anni fa era nata la collaborazione con l’artista Gianfranco Asveri, ora entra quella della Dall’Aglio, costumista e scenografa, un’eccellenza del teatro italiano, che ha lavorato, solo per citarne alcune, con la Rai, il Teatro delle Briciole, il Teatro Due, lo Stabile dell’Umbria, la Maison de la culture du monde, la Compagnia della Fortezza.

Si conferma inoltre la preziosa collaborazione con “Arti e pensieri”, il gruppo di archeologhe che ha dato vita a partecipati laboratori creativi a Veleia ragazzi. Due gli appuntamenti che si terranno il 13 luglio (al mattino e al pomeriggio).