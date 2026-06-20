Da 160 anni al fianco della comunità, Croce Rossa in festa

Una mattinata piena di volti, incontri, ricordi ed emozioni ha celebrato oggi i 160 anni della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza. Sul Pubblico Passeggio, volontari, cittadini, istituzioni e associazioni si sono ritrovati per festeggiare un traguardo che racconta una storia lunga 160 anni, fatta di solidarietà, impegno e presenza costante accanto alla comunità.

La giornata ha offerto ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino le tante attività che ogni giorno animano il Comitato. Un percorso tra esperienze, dimostrazioni e testimonianze che ha permesso di scoprire il volto più autentico della Croce Rossa: quello delle persone che scelgono di mettersi al servizio degli altri.

Particolare interesse ha suscitato Health Care In Danger, la campagna promossa dall'Ambito Principi e Valori della Croce Rossa che richiama l'attenzione sulle conseguenze degli attacchi e delle violenze contro pazienti, operatori sanitari, mezzi e strutture sanitarie nelle aree di conflitto. Attraverso un percorso interattivo e momenti di confronto, i visitatori hanno potuto approfondire un tema di grande attualità, riflettendo sull'importanza di garantire sempre la protezione dell'assistenza sanitaria.

Grande partecipazione anche per "Sicurezza On The Road", l'attività promossa dai Giovani CRI che, attraverso speciali occhiali in grado di simulare gli effetti dell'assunzione di alcol, ha sensibilizzato ragazzi e adulti sui rischi della guida in stato di alterazione. Presenti anche gli Inkollati, il gruppo di Operatori del Sorriso del Comitato di Piacenza con il loro “Percorso Sensoriale” dedicato all'inclusione e all'empatia, insieme ai numerosi ambiti della Croce Rossa che ogni giorno operano sul territorio a favore della comunità.

A rendere ancora più ricca la giornata anche la partecipazione della Ludoteca d'Emergenza del Comitato di Correggio e di una delegazione del Comitato di Soragna, testimonianza dello spirito di collaborazione che caratterizza la rete della Croce Rossa.

Il momento centrale della giornata è stato rappresentato dalla cerimonia istituzionale, durante la quale le autorità presenti hanno voluto esprimere il proprio apprezzamento per il ruolo che la Croce Rossa svolge da oltre un secolo e mezzo a favore della comunità piacentina.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili, militari e sanitarie del territorio, tra cui la Senatrice Elena Murelli, il Viceprefetto Roberta De Francesco, il Consigliere Regionale Luca Quintavalla, la Consigliera della Provincia Patrizia Calza, l'Assessore del Comune di Piacenza Nicoletta Corvi, il Vice Questore Vicario Giovanna Sabato, il Direttore dell'Emergenza Territoriale 118 Enrica Rossi e la Dirigente delle Professioni Sanitarie del Dipartimento Emergenza-Urgenza Roberta Barbieri, oltre ai rappresentanti della Guardia di Finanza, del Polo di Rifornimento e del Polo di Mantenimento Pesante Nord.

Nel corso della mattinata è stato inoltre dedicato un momento a un significativo gesto di vicinanza al Comitato. Anna Paola Cavanna, Presidente di Laminati Cavanna, ha consegnato un monitor multiparametrico destinato all'ambulanza dell'Unità Territoriale di Rottofreno/San Nicolò. Una donazione che contribuirà a rafforzare la capacità operativa dei volontari e che testimonia il valore della collaborazione tra il mondo dell'impresa e quello del volontariato.

«Centosessant'anni sono un traguardo importante, ma soprattutto rappresentano una responsabilità» ha dichiarato il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, Giuseppe Colla. «Dietro questo anniversario ci sono generazioni di volontari che hanno scelto di esserci nei momenti più difficili, nelle emergenze, ma anche nella quotidianità. Oggi celebriamo la nostra storia, ma soprattutto le persone che la rendono viva ogni giorno».

La giornata di oggi è stata molto più di una celebrazione: è stata l'occasione per raccontare alla città cosa significa essere Croce Rossa, condividere valori, esperienze e progetti, e rinnovare un legame che da 160 anni unisce il Comitato di Piacenza al proprio territorio.

Centosessant'anni di storia costruiti da migliaia di volontari che, generazione dopo generazione, hanno scelto di esserci. Una storia fatta di umanità, vicinanza e servizio. Una storia che continua, ogni giorno.