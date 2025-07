Da San Nicolò a Centora in bici, procede la ciclabile

Entra nel vivo la realizzazione della pista ciclopedonale da San Nicolò a Centora, fino al collegamento con lo stralcio terminato Centora-Rottofreno. Parte da lontano l’idea di agevolare chi si sposta dalla popolosa frazione al capoluogo e viceversa. Da tanti anni le amministrazioni comunali pensano di mettere in sicurezza la stretta via Lampugnana, parallela alla statale 10, usata soprattutto come strada per il passeggio e le scampagnate in bicicletta. Il progetto, non ancora finanziato, era stato presentato nel settembre 2023. Costo dell’opera 2,5 milioni di euro. Era quindi partita la ricerca dei fondi. Premiato dalla regione Emilia Romagna, Rottofreno ha ricevuto 1,5 milioni di euro. Il resto esce dalle casse municipali.