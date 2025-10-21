Da tre a 24 km, tutti in marcia con la 52esima Borgovaltidone

A Borgonovo 956 marciatori hanno risposto al richiamo della 52esima edizione della Borgovaltidone. Indossate scarpe da ginnastica e tuta si sono messi in marcia lungo i percorsi di tre, sei, 10, 15 e 24 chilometri predisposti dagli infaticabili marciatori del Gruppo Podistico Borgonovese. La palma di gruppi più numerosi è andata ai Millepiedi di Fiorenzuola arrivati in forze con ben 106 marciatori. All’evento di fine stagione, oltre ai ben venti gruppi partecipanti, hanno prese parte anche decine di podisti in erba, che hanno camminato lungo i percorsi della 22° Mini Marcia degli studenti e del 9° Trofeo Rotary Club Valtidone. In questo caso la palma di vincitori se la sono aggiudicati i piccoli della materna Malvicini Bozzini di Ziano, i compagni della primaria di Ziano e i bambini in arrivo dal Comprensivo di San Nicolò.