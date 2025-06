Da tutto il mondo a Piacenza per l'assemblea di Round Table Italia

Oltre 400 partecipanti da tutto il mondo, tre giornate di eventi e 12mila euro raccolti per la ricerca scientifica: si è conclusa con numeri importanti l’Assemblea generale annuale (Agm) di Round Table Italia, organizzata a Piacenza per la seconda volta nella storia dell’associazione.

Delegazioni da India, Sudafrica, Nepal, Belgio, Finlandia e molti altri Paesi hanno raggiunto la nostra provincia per un appuntamento che ha unito confronto, formazione e solidarietà. Il momento clou è stata la cena di gala di sabato sera, ospitata alla Cascina La Secca di Monticelli d’Ongina: 410 i partecipanti, tra cui tantissimi giovani professionisti e imprenditori under 40.

Durante la serata sono state raccolte donazioni significative: 12mila euro destinati al centro “Dino Ferrari” dell’Università di Milano – Fondazione Irccs Ca’ Granda Policlinico, per sostenere la ricerca sull’atrofia muscolare spinale (Sma) e promuovere una medicina personalizzata. Non solo: tremila euro sono stati donati anche a favore di un progetto solidale attivo in Senegal.

«È stata una grande festa per tutta la Round Table – ha commentato Franco Ponzini, promotore dell’evento – con una partecipazione straordinaria. Siamo felici di aver dato concretezza al nostro impegno sociale». L’assemblea è stata organizzata con il supporto di Leonardo Garilli, piacentino e presidente nazionale di Round Table Italia. L’associazione, presente in oltre 60 Paesi, promuove valori di amicizia, crescita personale e impegno civico tra giovani dai 18 ai 40 anni.