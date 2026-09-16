Dal “Mälmustùs” al “Pëssgàtt”, i tarocchi ispirano i personaggi popolari piacentini

Tutto è iniziato con delle carte dei tarocchi, dai cosiddetti arcani maggiori. Soltanto che - invece della Torre, dell’Impiccato o della Papessa - le figure ritratte erano “al Ballitòn”, “al Mälmustùs” oppure il “Pëssgàtt”. Tutti termini e altrettanti soggetti che i piacentini, almeno chi ancora sa parlare dialetto, conosce benissimo e che fanno scattare automaticamente un sorriso.

Adesso questi personaggi sono diventati un libro vero e proprio, edito da Officine Gutenberg, dal titolo “A Piaseinsa sum fatt acsé” (A Piacenza siamo fatti così) curato da Domenica Battaglia e illustrato dai disegni Pier Giuseppe Ranza, in arte “Pigi”. Sarà presentato al pubblico, per la prima volta, domenica pomeriggio a Calendasco in occasione dei tre giorni del festival Transitare: l’appuntamento sarà alle ore 15 al castello del paese, alla presenza dell’autrice e in compagnia di Filippo Columella.