Dal mitico Dallavalle a Nina Zilli, i 30 ambasciatori di Gossolengo

Il nome più famoso è quello di Andrea Dallavalle, se non altro per il recentissimo argento ottenuto nel salto triplo ai Mondiali 2025. Ma c’è anche la cantante Nina Zilli e chiunque abbia dato lustro alla comunità di Gossolengo: ci sono (per ora) una trentina di nomi di quelli che potrebbero diventare “Ambasciatori di Gossolengo”. La proposta di istituire un albo apposito sulle glorie locali arriva dalla consigliera di minoranza Lorena Perotti che ha presentato una mozione specifica, che sarà discussa nel consiglio comunale di martedì. L’idea è curiosa e punta al riconoscimento civile per chi - dallo sport alle associazioni, dalla cultura all’ambito professionale - abbia lanciato il nome di Gossolengo oltre i confini del piccolo comune, grazie al proprio impegno o talento. Su Libertà l’elenco completo degli “ambasciatori”, così come raccolto dal gruppo di minoranza.