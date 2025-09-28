Dal norcino allo spazzacamino: a Pianello i mestieri di una volta

A Pianello la Fratellanza Operaia ha reso omaggio ai mestieri di una volta. Le vie del paese hanno ospitato la prima riedizione della Fiera delle Arti e dei Mestieri. Un'occasione per trasformare il centro del paese in un'isola in cui far rivivere mestieri che oggi sono quasi scomparsi: dal norcino al falegname, dal ciabattino al tipografo, dalla ricamatrice allo spazzacamino. Una bagaglio di saperi che la Fratellanza Operaia ha rispolverato, e pazienza se il tempo incerto ha provato a rovinare la festa. Tutt'attorno a fare da corollario c'è chi ha portato in esposizione vecchi trattori, vecchi attrezzi agricoli, testimoni di un tempo e di un modo di vivere che paiono essere lontanissimi.