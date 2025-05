Dalla matematica al volontariato, ecco gli studenti modello

Il Polo scolastico Volta ha premiato i suoi studenti migliori. Decine di ragazzi e ragazze delle superiori di Castel San Giovanni che hanno dato il meglio di sé. C’è chi ha dimostrato "eccezionali capacità matematiche", chi impegno costante e "eccellenti doti nelle materie tecniche". Chi si ha "diffuso valori di solidarietà e agire responsabile", chi ha fatto volontariato nella Pubblica assistenza e chi semplicemente ha raggiunto "ottimi risultati in tutte le discipline". Tra di loro quaranta tra studenti e studentesse sono stati addirittura premiati come “Eccellenze” del l’intero Polo superiore Volta per i sorprendenti risultati ottenuti. Sia le Eccellenze, come anche ai restanti compagni e compagne che hanno ottenuto risultati significativi, sono stati omaggiati durante una cerimonia che li ha visti protagonisti.