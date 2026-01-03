«Dalla parte delle vittime», oggi la Camminata per la pace in città

«Dalla parte delle vittime. Disarmati e disarmanti». È oggi il giorno della Camminata per la pace, il via dalle 16 in Piazza Cavalli.

Presente anche Laila Simoncelli, coordinatrice della campagna "Un Ministero di Pace" della comunità Papa Giovanni XXIII e in collegamento telefonico Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace ed europarlamentare.

Cuore della manifestazione la partecipazione di sindacati e associazioni di diversa estrazione, laiche, religiose (cattoliche, musulmane, Chiesa Evangelica Metodista, buddiste). Hanno aderito sino ad ora: Acli, Anpi, Arci, Art. 21 Presidio di Piacenza, Associazione Arcangelo Dimaggio, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII°- area Piacenza, Associazione di promozione sociale ok club, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Associazione Protezione della Giovane, Avè, Centro Culturale Islamico di via Caorsana, Centro Missionario Diocesano, Cgil, Chiesa Evangelica Metodista, Cpp , Emergency, Donne in nero, Legambiente, Mce, Mcl, Mondo Aperto, Progetto Mondo Mlal, Rete Radiè Rech, Ricicliamo for Africa, Unicef.

Tra piazza Cavalli e piazza Duomo si alterneranno letture e musiche di Pace.

La marcia si inserisce in un calendario regionale di iniziative coordinate dalla Rete Pace e Nonviolenza Emilia-Romagna e a livello locale da Europe for Peace Piacenza che richiama l'urgenza del disarmo, della nonviolenza e della costruzione di una cultura di pace come risposta ai conflitti in corso e alle crescenti tensioni internazionali.