Dalla primaria di Trevozzo ad Haiti: adozione a distanza della piccola Esther

I bambini della scuola primaria di Trevozzo hanno adottato Esther, una bimba di soli tre anni che vive sull'isola di Haiti. Per garantirle il minimo indispensabile per poter crescere e studiare gli scolari di Trevozzo hanno lanciato una raccolta di tappi di plastica. Il ricavato della raccolta servirà a pagare le spese per l'adozione a distanza della piccola haitiana. L'iniziativa nasce dall'adesione all'Iniziativa I tappi di Marco e dall'incontro con Missione Belém Grazie al tam tam generato dai piccoli di Trevozzo all'iniziativa hanno aderito anche tanti adulti che daranno una mano nella raccolta della plastica. Anche il ricavato della distribuzione del prossimo calendario scolastico servirà a sostenere questa iniziativa a cui hanno aderito anche i compagni più piccoli della scuola materna parrocchiale Sal Francesco di Castelsangiovanni.