Dalla scuola all’azienda, Agata subito al lavoro: è meccanico alla Mad

Si è diplomata all’Istituto tecnico tecnologico Mattei di Fiorenzuola (indirizzo meccanica e meccatronica) il 30 giugno e dopo due settimane ha ottenuto il suo contratto a tempo indeterminato. Agata Pedretti ha 18 anni. La sua storia è quella di una giovane donna che sta ribaltando la tradizionale convinzione che fare il meccanico, soprattutto di trattori, sia prerogativa maschile. Ma è anche la storia di un’azienda, la Macchine Agricole Devoti (Mad) di Chero, frazione di Carpaneto, che riconosce e investe nel valore e nelle capacità di studenti ben formati e soprattutto carichi di volontà. Come lo è Pedretti. Ogni giorno da località Bifolca dove vive, tra Lugagnano e Chiavenna Rocchetta, si fa la sua trentina di chilometri per andare e tornare da lavoro. Stefano Devoti, titolare dell’azienda che si occupa di vendita, manutenzione e ricambistica di macchine agricole e la moglie Sanda Bunea conoscono bene la 18enne.

«Per tre anni, dalla terza alla quarta superiore, Agata è sempre stata da noi a svolgere il suo tirocinio. Tre settimane d’estate e tre settimane d’inverno, durante il periodo scolastico. Non è mai mancata un giorno - spiega Bunea. - E’ una ragazza unica. Da tempo stavamo cercando personale, così appena ha concluso il percorso di studi, le abbiamo fatto la nostra proposta. E’ davvero in gamba. Arriva sempre quindici minuti prima, dovrebbe concludere alle 18 e si ferma fino alle 18.30 per sistemare i banchi da lavoro. Ha passione e tanto desiderio di imparare. Sta sempre accanto a chi deve eseguire la lavorazione più difficile. Non teme di sporcarsi le mani. La squadra (il capo-officina Tiziano Guarnieri e i colleghi Ovidio Cracau, Danilo Porcari, Alae El Azfi e Corrado Vallisa) l’ha accolta subito bene perché è facile apprezzarla, è molto umile, si dà da fare. Mio marito Stefano era solo timoroso po-tesse sentirsi a disagio, perché non avevamo spogliatoi separati ma li abbiamo creati, così come due bagni distinti». Insomma i titolari della Mad sono entusiasti e hanno dato fiducia ad una giovane donna che è pronta a crescere tra le macchine agricole da sistemare.

Incontriamo Agata ieri mattina mentre è coricata a terra, impegnata a lavorare sotto ad un furgoncino. Poi si sposta accanto ad un trattore dal motore importante. In classe era la sola donna, in officina lo è altrettanto. E’ educata, riconoscente, scambia poche parole, quelle che bastano e poi va a lavorare. Deve partire con il collega per fare assistenza fuori dalla sede aziendale.

«Abitando in campagna, fin da piccola sono cresciuta accanto a trattori e mezzi agricoli. Quando c’era da fare qualche lavoretto mio papà Antonio e soprattutto mio fratello maggiore Mario mi coinvolgevano sempre. Da qui è nata la mia passione per la meccanica», racconta convinta Agata. « A scuola - continua apprendi la teoria, ma qui in officina è un’altra cosa. Mi piace molto. Non mi stanco. Quando inizio ad aggiustare qualcosa che non funziona mi dà grande soddisfazione riuscire a vederlo nuovamente funzionante ». Notiamo che non indossa i guanti. « No, non riesco a lavorare bene con i guanti - ci spiega. Devo sentire il contatto diretto. E poi delle unghie mi interessa poco. Non mi dà fastidio sporcarmi».

L’azienda Devoti di Chero è da tempo impegnata nell’offrire opportunità ai giovani studenti del Mattei: li ha addirittura portati in visita a Treviglio (Brescia) sede di un gruppo industriale multinazionale, tra i principali produttori mondiali di trattori. Da anni accoglie studenti in tirocinio.

Agata Pedretti con titolari e colleghi alla Mad di Chero di Carpaneto - FOTO PADERNI