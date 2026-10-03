Dalle mense scolastiche sparisce la carne di maiale. Soresi: identità cancellata
Il sospetto della capogruppo è che questo cambio di rotta sarebbe il frutto di una precisa scelta dell’amministrazione di centrosinistra con il pretesto del salutismo
Redazione
|2 ore fa
Niente più coppa. Niente più lonza e niente più prosciutto cotto. La carne di maiale sparisce dai menu delle mense scolastiche. E scoppia la polemica. A sollevarla la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Sara Soresi, che è venuta in possesso del menu autunno-inverno (per i nidi, le scuole d’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado) che debutterà dal prossimo 19 ottobre. Il sospetto della capogruppo è che questo cambio di rotta sarebbe il frutto di una precisa scelta dell’amministrazione di centrosinistra con il pretesto del salutismo.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Pianello, Mini si schianta contro un albero: tre giovani incastrati, un morto e un ferito gravissimo
2.
Maria Suarez, da Maracaibo a Piacenza con scalo in Spagna
3.
Schianto auto-moto e balzo di tre metri, ragazza impigliata con i capelli nella ruota
4.
Il cane guida Brigida è anziano e a volte sporca nell’androne: «Chiedo solo un po’ di comprensione»