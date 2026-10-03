Dalle mense scolastiche sparisce la carne di maiale. Soresi: identità cancellata

Niente più coppa. Niente più lonza e niente più prosciutto cotto. La carne di maiale sparisce dai menu delle mense scolastiche. E scoppia la polemica. A sollevarla la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Sara Soresi, che è venuta in possesso del menu autunno-inverno (per i nidi, le scuole d’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado) che debutterà dal prossimo 19 ottobre. Il sospetto della capogruppo è che questo cambio di rotta sarebbe il frutto di una precisa scelta dell’amministrazione di centrosinistra con il pretesto del salutismo.