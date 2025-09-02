Degrado e abbandono, via Ancillotti si lamenta: «Situazione oscena»

Una situazione di forte degrado e problemi di sicurezza in tutta l’area: è quanto segnala un gruppo di residenti dei condomini di via Rinaldo Ancillotti, nel quartiere Cheope. «È una situazione oscena - spiega uno di loro, preferendo rimanere anonimo -. Siamo alle porte del centro storico e questo è uno dei complessi immobiliari più storici in termini di edilizia urbana, risale agli anni ‘70. È tutt’ora sede di due centri fisioterapici, di uno studio dentistico e di altri professionisti».

Qui fino a qualche anno fa trovavano spazio anche i locali del catasto di Piacenza, insieme a un parcheggio riservato agli utenti, delimitato da una sbarra e una recinzione di siepe. «Oggi l’area è stata completamente abbandonata all’incuria: la siepe che delimitava lo spazio è ormai distrutta e permette a chiunque, alla sera, di entrare e fare i propri comodi al buio. Non ci sentiamo sicuri. Senza contare poi che ogni fine settimana troviamo bottiglie di vetro vuote e rifiuti vari abbandonati». Una parte in cemento della struttura, poi, col tempo era ceduta ed è stata delimitata da un’area cantiere ormai fatiscente e ferma da anni. «Rimangono impalcature e transenne che contribuiscono a una situazione di degrado visivo».