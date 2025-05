Demografia: in aumento città e collina, cala la montagna

​Sono stati 946 i residenti in più nel 2024 nella provincia di Piacenza nel 2024. Lo rende noto l'ente di via Garibaldi, sulla base dei dati elaborati dall'Ufficio Statistica della Provincia di Piacenza per Piacenz@ Economia Lavoro e Società.

È connessa soprattutto alle acquisizioni di cittadinanza, anche quest’anno, la crescita complessiva del numero di residenti (946, +0,3%) in provincia di Piacenza, ma ci sono differenze tra le aree: si contano 581 residenti in più per il capoluogo (+0,6%) e circa 300 residenti in più per l’ambito collinare, mentre calano di quasi 200 abitanti i residenti nelle aree montane (-1,4%).

A fine 2024 i residenti in provincia di Piacenza ammontano complessivamente a 288.187: la popolazione maschile aumenta di 858 unità (+0,6%) e si porta a 142.331, mentre quella femminile ammonta a 145.856 (+88, sostanzialmente invariata). Evoluzione demografica positiva a Castel San Giovanni - il Comune con la maggior incidenza (23,6%) di stranieri della provincia, che registra un +0,4% - e invece negativa per Fiorenzuola d’Arda, che vede calare nel corso del 2024 la popolazione residente di 83 abitanti (-0,6%) scendendo così sotto la soglia dei 15mila residenti. Rottofreno, l’altro Comune con più di 10mila abitanti, conferma invece lo stesso tasso di crescita dell’anno precedente: +0,4%, +102 unità gli italiani, -56 gli stranieri.