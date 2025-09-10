Donazioni di midollo, torna “Match it now”

Sono 7521 i piacentini donatori di midollo osseo, un numero considerevole per la nostra realtà, ma che necessita di costante aumento. Chi dona salva una vita, ed è proprio con questo messaggio che Admo provinciale, in collaborazione con Ausl di Piacenza, sarà in largo Battisti sabato 13 settembre dalle ore 9 alle 19 per la decima edizione di “Match it now”.

Per l'occasione, i rappresentanti dell'associazione e i professionisti sanitari dell'Azienda forniranno informazioni e raccoglieranno le iscrizioni al Registro italiano donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, un gesto che può aiutare chi ha patologie gravi come leucemia, linfomi e mielomi.

«Abbiamo tanti potenziali donatori piacentini iscritti al Registro e a oggi sono state effettuate 64 donazioni – ha spiegato il responsabile Admo Vittorio Fusco – ma i numeri vanno potenziati per aumentare le possibilità di compatibilità fra donatore e ricevente. Per questo saremo in largo Battisti sabato prossimo, tramite prelievo salivare potremo eseguire la tipizzazione: possono presentarsi tutti i cittadini tra i 18 e i 35 anni di età, in buono stato di salute e che abbiano un peso di almeno 50 kg».