Donna in stato di agitazione minaccia gli avventori di un bar alla Lupa, interviene il Radiomobile

Momenti di tensione e paura nella serata di mercoledì 29 ottobre a Piacenza, quando una donna ha danneggiato due vetrate ed un tavolino di un locale in piazzale Roma. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile di Piacenza, che ha descritto una donna seminuda in stato di agitazione e potenzialmente pericolosa per sé stessa e per gli altri. All’arrivo della pattuglia la donna, 38enne originaria del Ghana e in Italia senza fissa dimora, aveva danneggiato due vetrate del locale ed un tavolino, e dopo aver lanciato e mandato in frantumi una bottiglia di vetro, minacciava alcuni avventori e passanti con un coccio. L

I militari del Radiomobile hanno cercato di calmarla, ma la situazione è rapidamente degenerata. Nonostante i numerosi tentativi di dissuaderla, la donna ha continuato nel suo atteggiamento minaccioso e, solo dopo aver visto estrarre il Taser da parte del capo pattuglia, si è calmata.

Nel frattempo è accorsa una ambulanza del 118 e il personale sanitario le ha prestati i soccorsi per un piccolo taglio che si era procurata all’altezza dell’addome.

Secondo quanto riferito la donna aveva già mostrato comportamenti di disturbo poco prima dell’incidente, creando disagio e apprensione tra i clienti del bar.