"Donne in forma”: incontro su alimentazione e movimento

Si svolgerà sabato 18 ottobre a Palazzo Farnese a Piacenza la mattinata di approfondimento “Donne in forma: alimentazione e sport contro sovrappeso e obesità”, un appuntamento gratuito e aperto a tutti. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Usl di Piacenza insieme all’Associazione Italiana Donne Medico, nasce per sensibilizzare la popolazione – e in particolare le donne – sull’importanza di uno stile di vita sano e consapevole per prevenire e gestire sovrappeso e obesità, oggi riconosciute come malattie croniche e recidivanti.

Durante l’incontro, esperti di diverse discipline approfondiranno temi legati alla corretta alimentazione, all’attività fisica adattata e alla prevenzione, offrendo spunti pratici per migliorare il proprio benessere quotidiano. Si parlerà di dieta mediterranea, salute osteoarticolare, falsi miti sulle diete e importanza del movimento, anche come parte integrante dei percorsi di cura.

L’appuntamento, moderato da Jessica Rolla, Referente ambulatorio nutrizione clinica e malattia metaboliche dell’Ausl di Piacenza, e Donatella Zavaroni, presidente associazione Donne Medico di Piacenza, si collega all’Obesity Day, la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sull’obesità che si celebra il 10 ottobre. Inizio lavori alle ore 9, dopo i saluti istituzionali la mattinata si aprirà con un intervento sul riconoscimento dell’obesità come malattia e proseguirà con contributi dedicati all’obesità sarcopenica, agli energy e sport drink e alle diete fake. Sono previsti anche momenti pratici e di confronto con il pubblico. La chiusura dell'evento è prevista alle ore 13.