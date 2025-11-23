Doppio riconoscimento per l'Ausl ai Lean Healthcare Award 2025

L’Azienda Usl di Piacenza si è aggiudicata due riconoscimenti ai Lean Healthcare Award 2025, il principale premio italiano dedicato ai progetti di miglioramento dei processi sanitari. I riconoscimenti sono particolarmente rilevanti perché vengono assegnati ogni anno all’interno di una vera e propria competizione nazionale, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 90 aziende sanitarie da tutta Italia e 250 progetti presentati.

Nella serata di gala che si è svolta a Palazzo Brancaccio, a Roma, sono stati proclamati i vincitori, selezionati da una giuria di 70 direttori generali di aziende sanitarie pubbliche e private, professionisti, rappresentanti del mondo universitario e amministratori del settore Healthcare.

Piacenza ha portato a casa due “oscar”: il primo per il progetto dedicato al percorso in Pronto soccorso del paziente con codice azzurro, il secondo per l’idea progettuale Lean On Safy, progetto su attività interattive per bimbi e ragazzi in Pediatria, per imparare la sicurezza divertendosi. A ritirare i due premi erano presenti il direttore generale Ausl Paola Bardasi, affiancata dai direttori del Pronto soccorso Andrea Vercelli e della Comunicazione Silvia Barbieri e dalla responsabile del Risk management Teresa Palladino.