Droghe ed effetti, il simulatore dei carabinieri entra al Volta

L'Arma dei carabinieri è entrata al liceo Volta per presentare DrugMat. È un visore che consente di simulare gli effetti dell’uso di sostanze stupefacenti sul corpo umano. A sperimentarlo per la prima volta sono state decine di studenti e studentesse del Polo superiore Volta di Castelsangiovanni, durante una mattinata in cui uomini e donne dell’Arma sono entrati a scuola.

«Spesso – ha detto il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Pierantonio Breda – passiamo dall’essere visti come idoli all’essere percepiti come presenze che in qualche modo sono qui per contrastarvi». «In realtà – ha aggiunto – siamo qui oggi per dirvi che l’Arma è vostra amica, siamo al vostro servizio».

Un dei momenti della mattinata è stato dedicato alla presentazione di DrugMat. Una volta indossato ragazze e ragazzi dovevano percorrere a piedi un tragitto a ostacoli con rotatorie, curve, transenne. Le conseguenze sono facilmente immaginabili.