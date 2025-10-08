Due ambulanze donate all'Ucraina, una grazie a Croce Verde Morfasso

Nuovo, importante gesto di vicinanza fra Piacenza e l’Ucraina. Nei giorni scorsi sono partite - trasportate da un Tir - due ambulanze dirette a Kiev, quindi a Sumy e a Kharkiv. Ne dà notizia l’associazione Nadiya Odv nel ringraziare i tanti che si sono prodigati per la riuscita di quest’impresa. Un’ambulanza è diretta a Sumy, a un ospedale psichiatrico statale a un centinaio di chilometri dalla linea del fronte, il più importante della regione. Ed è il dono della Croce Verde Morfasso.

Servirà una struttura sanitaria di rilievo che accoglie persone con ferite di guerra, con traumi psicologici di chi ha perduto gli affetti più cari. Sull’ambulanza sono stati caricati materiali sanitari, dalle carrozzine per disabili ai pannoloni per adulti. Una seconda ambulanza è diretta a Kharkiv, dono degli ucraini piacentini, gruppo Rodena e parrocchia di Santa Maria in Torricella. Una richiesta è arrivata a suo tempo nel cuore della notte dal Centro di coordinamento medico sociale sulla linea del fronte, un ospedale da campo che segue anche i civili, vi sono stati caricati viveri e prodotti per bambini.

Lo stesso Tir porta altri prodotti alimentari. Il generoso convoglio è frutto di tanta solidarietà: un ringraziamento va a Michela Secchi, Silvia Marino e a tutti i volontari della Croce Verde Morfasso, a Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale Anpas, alle ex allieve delle suore di Maria Ausiliatrice di Carpaneto, all’Avis Parma, a Ines di “Allunga la tua mano”, a Piero e Linda Colonna, a Giovanni Monti, alla Cooperativa Destacum ea tanti donatori che hanno scelto l’anonimato, oltre a tutti i volontari della associazione Nadiya.