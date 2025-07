«Due popoli e due Stati», mozione unanime a Castello

«In Palestina si arrivi ad una pace giusta con due popoli e due Stati». Il consiglio comunale di Castel San Giovanni ha votato all'unanimità una mozione per dire basta ai massacri tra la popolazione di Gaza e al tempo stesso per chiedere la liberazione di tutti gli ostaggi ancora in mano al gruppo terroristico Hamas. I due gruppi di minoranza, Piacere Castello e Civiltà Castellana, e il gruppo di maggioranza Castellani per Valentina Stragliati sindaco, hanno votato all’unanimità una mozione condivisa il cui testo verrà inoltrato anche al Presidente della Repubblica, ai gruppi parlamentari europei, al presidente della Regione e ai gruppi del consiglio regionale, oltre ai sindaci e presidenti dei consigli comunali e della Provincia di Piacenza. La mozione chiede in buona sostanza un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi con anche la fornitura di aiuti alla popolazione civile di Gaza per poi arrivare ad una «soluzione negoziata che garantisca una pace giusta e duratura basata sula soluzione dei due stati che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza» .