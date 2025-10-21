Ecco gli infermieri di domani, 80 matricole al primo giorno

Sono circa 80 le nuove matricole della sede di Piacenza del corso di studi in Infermieristica dell’Università di Parma che inizieranno a frequentare le lezioni al Collegio Morigi in via Taverna 37. Ottanta studenti che vanno ad aggiungersi ai colleghi del secondo e terzo anno e dei prossimi laureandi per raggiungere il numero complessivo 250 iscritti alla triennale della Classe L/SNT1 delle Professioni sanitarie dell’Università di Parma.

La cerimonia di accoglienza dei nuovi studenti, quest’anno, ha avuto un ospite in più: il presidente del Michele de Pascale che, affiancato dalla direttrice generale Paola Bardasi e dal direttore assistenziale Andrea Contini, ha voluto portare un saluto a ragazzi e docenti. Ad accoglierlo Cinzia Merlini, direttrice delle attività didattiche del corso di laurea in Infermieristica e il team di tutor. Presente anche Maria Genesi, presidente di Opi, Ordine professioni infermieristiche di Piacenza.

Nel suo intervento, de Pascale ha ringraziato i nuovi studenti per aver scelto la professione infermieristica e ha promesso che la Regione Emilia-Romagna metterà in campo tutte le azioni necessarie per rendere la sanità regionale sempre più attrattiva, così da garantire che tutti i nuovi professionisti possano rimanere a lavorare sul territorio. Negli ultimi anni, il corso si è distinto per progetti formativi innovativi che hanno trasformato il tirocinio in un’esperienza pratica e coinvolgente.