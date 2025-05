Ecografie gratuite a Marsaglia, arrivano i volontari dell’Amop

Arrivano le ecografie gratuite a Marsaglia. Se i pazienti non possono raggiungere gli ospedali allora i medici volontari dell’Amop raggiungeranno loro. Questa edizione della giornata “Medicina Solidale per la Montagna”, prevista il 22 maggio, è dedicata a tutte le persone che sono impossibilitate a raggiungere un ospedale (anziani, fragili), o che non ricevono visite mediche a domicilio e rischiano quindi di non avere la possibilità di curarsi.

Un dato dice molto sul rischio: in Emilia-Romagna una media del 6% della popolazione ha rinunciato alle cure mediche (dato relazione Cnel), una buona parte di questa è costituita dai soggetti anziani rimasti isolati in paesini di montagna lontani dalle strutture sanitarie. Frane, lunghe distanze e liste d’attesa rendono a volte inaccessibile quello che dovrebbe essere un diritto fondamentale. Proprio per tutte queste persone il dottor Luigi Cavanna, già primario di Oncoematologia, con tutti i volontari medici Amop (l’associazione che è vicina ai malati oncologici) e la collaborazione del comune di Corte Brugnatella guidato dal sindaco Renato Bertonazzi sono pronte ad attivarsi e a mettersi a disposizione con l’obbiettivo di raggiungere i luoghi più disagiati e dare più possibilità ed un accesso equo ai servizi sanitari.

L’appuntamento a Marsaglia è la prima tappa di questo viaggio itinerante nella salute che proseguirà fino all’autunno, come spiega il dottor Cavanna: «Vogliamo riuscire a coprire un territorio più vasto possibile e raggiungere il maggior numero di zone decentrate», sottolinea, pensando ad esempio a Farini, Ferriere, Cerignale e Alta Val Tidone, le prossime località interessate dal progetto. «È nel nostro interesse stare vicino alla popolazione più anziana che ha difficoltà a spostarsi», spiega la vicesindaca Anna Mozzi.

Non è la prima volta che i medici si mettono in moto per la causa: nel lontano 2015 erano accorsi ad aiutare gli abitanti della Val Nure colpiti dalla tragica alluvione, o ancora nel 2020 durante la pandemia, quando lo stesso dottor Cavanna ha girato di persona le case dei suoi pazienti. È un progetto che aiuta tante persone, un’occasione che può salvare vite: «Spesso i più a rischio sono gli stessi pazienti, che sottovalutano o trascurano i sintomi», sottolinea il dottor Cavanna. In municipio, intanto, confermano come siano in aumento le richieste: « Riproporremo il progetto in più giornate se le richieste aumenteranno ancora, siamo disponibili ad avvicinare i servizi a chi ne ha bisogno ».

Come prenotarsi

Ecografie saranno quindi disponibili il 22 maggio dalle 14.30 nello studio medico di piazza Veneziani. Per partecipare è indispensabile prenotarsi al numero 0523.969011, lasciando nome e numero di telefono. Consigliata una dieta leggera per il pranzo, il giorno stesso.