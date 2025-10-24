Edilizia residenziale, la domotica in aiuto agli anziani

Il progetto “Irma”, che a Piacenza applica la domotica in una ventina di alloggi di edilizia residenziale pubblica abitati da anziani, è stato preso a modello dal Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Il progetto, che ha come capofila il Consorzio piacentino Solco ed è sostenuto dalla Fondazione di Piacenza Vigevano, è stato selezionato in occasione della 14esima edizione del Forum italiano sull'Ambient Assisted Living che si è svolto a Roma nei giorni scorsi e che rappresenta un punto di riferimento nazionale per tecnologie, ricerca, innovazione e buone pratiche nell’assistenza a persone fragili e anziani: a intervenire, per presentare i risultati di “Irma”, sono stati il responsabile di Welfare e Innovazione sociale del Consorzio Solco Giacomo Gnocchi, Massimiliano Malavasi ed Elena Salvador di “WeCareMore” di AIAS Bologna Onlus.

Alla base del progetto c’è la capacità di leggere i segnali trasmessi da remoto attraverso speciali sensori installati all’interno delle mura domestiche attraverso un sistema che coniuga il supporto della tecnologia con un operatore che chiama settimanalmente ogni anziano per valutare bisogni e attivare servizi.

Avviato nell’ottobre del 2024, il progetto è stato finanziato dalla Fondazione attraverso il bando anziani e ha visto il Consorzio Solco capofila col coinvolgimento del Comune di Piacenza, Acer, Auser e il centro per la ricerca e l’innovazione “WeCareMore”.