Edugate e nidi d'infanzia, pubblicate le graduatorie provvisorie

A partire da oggi, lunedì 12 maggio, sono pubblicate sul sito web del Comune di Piacenza - all'Albo pretorio online e con evidenza anche in home page - le graduatorie provvisorie per le iscrizioni ai nidi d'infanzia ed al servizio Edugate, per l'anno educativo 2025/2026.

E' possibile presentare ricorso scritto per la revisione del punteggio entro giovedì 22 maggio, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione "documenti" del portale E-Civis, utilizzato per le domande di ammissione. L'eventuale richiesta di revisione, corredata da idonea documentazione, potrà essere presentata all'Ufficio Nidi in via Beverora 59 - aperto al pubblico dalle 8.45 alle 13 dal lunedì al venerdì, il lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 - o inviata a [email protected]

Allo stesso indirizzo di posta elettronica, così come al numero 0523-492509, ci si può rivolgere per informazioni e chiarimenti.