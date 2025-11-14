Emergenza abitativa tra aspetti sociali e generazionali: a "Nel mirino"

In una recente puntata di “Nel Mirino” lo aveva detto anche il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, come in tante altre città della regione anche a Piacenza esiste un'emergenza abitativa condita da tante difficoltà nel trovare case per famiglie, lavoratori e studenti fuori sede. Proprio per questo motivo il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi tornerà in onda questa sera alle ore 21 su Telelibertà per discutere la situazione sotto vari punti di vista, compresi quello sociale e generazionale.

Se ne parlerà con diversi ospiti: nella prima parte della trasmissione saranno in studio l'assessora all'inclusione sociale del Comune di Piacenza Nicoletta Corvi, la consigliera comunale Sara Soresi (Fratelli d'Italia), il neopresidente di Fiaip Piacenza Fabrizio Floriani e la giornalista di Libertà Patrizia Soffientini, con un contributo di Antonino Coppolino, presidente Confedilizia Piacenza e vicepresidente nazionale, e di Maurizio Croci, presidente Ance Emilia Romagna; nella seconda parte, insieme a Corvi e Soresi, interverranno Marco Bergonzi, presidente Acer Piacenza, e Mario Spezia, presidente Concopar, con un contributo di Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano.