Emporio, Natale di solidarietà. «Bambini quante sorprese»

A Natale abbracciamo insieme la solidarietà. L’Emporio Solidale Piacenza propone un ricco calendario di iniziative per famiglie e bambini all’interno della "Biblioteca di Babbo Natale". Fino al 20 dicembre la sala riunioni dell’Emporio si è trasformata nel Villaggio di Natale, uno spazio magico in cui i più piccoli possono esplorare la grande Biblioteca di Babbo Natale, scoprire storie e curiosità su elfi e renne, partecipare a laboratori creativi, giochi, spettacoli e momenti di lettura. Il programma è pensato per coinvolgere bambini a partire dai 3 anni, offrendo attività educative e ricreative che favoriscono la socialità e la condivisione in un’atmosfera natalizia accogliente e inclusiva. Tra gli appuntamenti, domani, mercoledì 17 dicembre (ore 17), letture ad alta voce con le bibliotecarie delle

Biblioteche di Piacenza; sabato 20 dicembre (ore 16), spettacolo teatrale per bambini "Il tesoro della biblioteca di Babbo Natale" e consegna dei premi per i bambini che hanno partecipato alla "Caccia ai libri", insieme a Babbo Natale. Novità di quest’anno è l’iniziativa "Caccia ai libri", in collaborazione con le biblioteche piacentine Giana Anguissola, Farnesiana e Besurica. I bambini che faranno visita alla Biblioteca di Babbo Natale riceveranno una mappa con l’elenco delle biblioteche: i bambini hanno tempo fino al 20 dicembre per prendere in prestito almeno un libro in ciascuna delle tre biblioteche piacentine e raccogliere timbri e firme delle bibliotecarie. Il 20 dicembre riconsegneranno le mappe alla biblioteca di Babbo Natale e chi sarà riuscito a raccogliere tutti e tre i timbri riceverà da Babbo Natale il premio. Durante il mese di dicembre, l’Emporio invita la cittadinanza a partecipare alla raccolta di accessori per la cucina (carta forno, pellicola, alluminio, sacchetti gelo, sacchi portarifiuti), al fine di rifornire gli scaffali del supermercato solidale. Prosegue la collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza: per tutto il mese di dicembre sarà possibile per i cittadini di Piacenza donare un "Dono sospeso" a Emporio, vale a dire un pacco regalo con dentro qualcosa di dolce, qualcosa di caldo, qualcosa di utile in cucina e qualcosa di divertente, accompagnato da un biglietto di auguri.