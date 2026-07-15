Emporio Solidale non va in vacanza, In un anno assistite 232 famiglie

C’è una realtà che a Piacenza non va mai in vacanza: l’Emporio Solidale che, ad oggi, accoglie 130 nuclei familiari in una condizione di difficoltà temporanea. Per loro c’è la possibilità di fare la spesa gratuitamente e di avviare un percorso di autonomia per uscire dalla zona grigia. Servizi che l’Emporio porta avanti anche nei mesi estivi con assiduità per continuare ad offrire quel supporto psicologico alle famiglie che hanno bisogno. Gli ottanta volontari che prestano servizio con assiduità si alternano garantendo la continuità dei servizi per tutto l’anno. Nel 2025 sono state accolte 232 famiglie per un totale di 884 persone di cui 379 minori verso i quali si indirizza il maggior numero di attività: dallo spazio compiti ai laboratori fino alle domeniche ricreative.